Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA) BU yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.

BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım’ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı’da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, 'en'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.

Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova’ya da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:

Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin

Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren

Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut

Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı

Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova

Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz

Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz

Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya

Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu

Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik

Yılın En İyi Blogeri

