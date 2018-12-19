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TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 00:57 | Son Güncelleme

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.
BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım’ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı’da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, 'en'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.
Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova’ya da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:

Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin
Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren
Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut
Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı
Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova
Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz
Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz
Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya
Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu
Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik
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