"Türkiye - Azerbaycan Ortak Miras" etkinliği

İSTANBUL (AA) - "Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras" programında, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (Hazarfem) organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Hazarfem Başkanı Nuran Acar, iki devletin kardeşliğinin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan Devlet Halk Dansları'nın Azerbaycan'ın en önemli mihenk taşı olduğunu aktaran Acar, "Dans, dünyanın her yerinde geçerli ortak tek dildir. Toplumlar, yaşanmışlıklarını, kültürlerini, tarihlerini, acılarını ve sevinçlerini dansla sunarlar. Her dans figürü, bir kelimedir. Her dansın sonunda da size kocaman bir metin çıkar." ifadelerini kullandı.

Topluluk, ortak dil, tarih ve kültüre sahip olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmesi amaçlanan etkinliğin ilk bölümünde, Azerbaycan kültürünün örneklerini sundu.

"Menim Azerbaycanım" isimli bölümde "Gavalla Lirik Dansı", "Bey Dansı", "Toy Dansı", "Terekeme Dansı", "Bahar Dansı" gibi 11 farklı performans sergilendi.

Programın ikinci bölümünde ise Köroğlu'nun kahramanlığını işleyen "Köroğlu Milli Balesi" sahnelendi.