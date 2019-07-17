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Türkiye-Azerbaycan-Rusya-İran'dan bilgi teknolojileri alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: "Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran olarak bilgi teknolojileri alanında iş birliklerimizi artırarak uzun vadede bütün paydaşlara katma değer üreten ve teknolojiyi yakından takip eden bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz" - İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi: "Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgesel bir sözleşmeye ulaşmaya çalışıyoruz ve bununla bağlantılı diğer konular da gündemimizde yer alıyor. Arama motoru ve diğer programları kurmak gibi projeler gündemimizde"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran'ın bilgi teknolojileri alanında iş birliklerini artırarak bütün paydaşlara katma değer üretecek bir konuma ulaşabileceğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Türkiye-İran-Azerbaycan-Rusya Haberleşme Bakanları Dörtlü Toplantısı'na BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakanı Konstantin Noskov ile İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi katıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan BTK Başkanı Karagözoğlu, görüşmelerin iş birliğini geliştirmek için yapıldığını belirterek, "Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran olarak bilgi teknolojileri alanında iş birliklerimizi artırarak uzun vadede bütün paydaşlara katma değer üreten ve teknolojiyi yakından takip eden bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bu tür toplantıların bilgi ve tecrübe paylaşımı için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karagözoğlu, "Bu bakanlar toplantısıyla ülkelerimizin ve bu alanda çalışan firmalarımızın birlikte hizmet edebilme ve bilgi paylaşımını daha büyük kitlelere ulaşabilme hedefini gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- 4 ülkede yılda 8 fuar düzenlenecek

İranlı Bakan Cehromi de yaklaşık 1 yıldır Türkiye, Azerbaycan, İran ve Rusya bakanları olarak bilgi teknolojileri alanında bölgesel bir pazar hedefine ulaşmak ve bölgenin dijital teknolojideki payını artırmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Görüşmelerde 4 devletin himayesi ve desteğinde her ülkede ikişerden yılda 8 büyük fuar düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Cehromi, "Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgesel bir sözleşmeye ulaşmaya çalışıyoruz ve bununla bağlantılı diğer konular da gündemimizde yer alıyor. Arama motoru ve diğer programları kurmak gibi projeler gündemimizde." diye konuştu.

Cehromi, 4 bakan olarak özel sektörlerin birbirleriyle çalışabilmesi için şartları uygun hale getirme konusunda mutabık kaldıklarını ve kendileri tarafından belirlenecek stratejik planın ardından özel firmaların bu alanda çalışmaya başlayabileceğini dile getirdi.

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakanı Noskov da çabalarını büyük fuarların daha sistemli hale getirilmesi için yoğunlaştıracaklarını ve heyetler arası çalışma toplantılarını da düzenli hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Noskov, bir yılda düzenlenecek 8 fuardan 4'üne bakan düzeyinde katılma kararı aldıklarını ve bu toplantının ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için ilk adım olduğunu vurgulayarak, sonraki görüşmelerde mali transfer gibi konuları ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Guluzade de ülkeler arasında bilgi teknolojileriyle ilgili ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda İran'ın başkenti Tahran'da yarın birçok ülkeden firmanın katılacağı Uluslararası Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon Fuarı'nın (Elecomp Tahran 2019) açılışı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İRAN Rusya Tahran Türkiye

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