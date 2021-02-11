HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet

Türkiye - Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karma Takımlarından ortak faaliyet

11.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 1 Şubat’ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı devam ederken, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği uzman nişancı ve tanklı taarruz faaliyetleri nefes kesti.Şubat ayının ilk gününde başlayan Kış-2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bin 268 personel ile gerçekleştiriliyor.

Kars’ta 1 Şubat’ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı devam ederken, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının ortak gerçekleştirdiği uzman nişancı ve tanklı taarruz faaliyetleri nefes kesti.
Şubat ayının ilk gününde başlayan Kış-2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bin 268 personel ile gerçekleştiriliyor. Tatbikatta, 190 adet değişik cinste araç, 218 adet farklı cins ve çapta silah kullanılıyor. Tatbikat kapsamında çeşitli senaryolar, Türkiye ve Azerbaycan Ordusu unsurları tarafından icra ediliyor. Bu çerçevede, Türkiye ve Azerbaycan ordusundaki uzman nişancılar, keskin nişancı atışı gerçekleştirdi. Uzman nişancılar, 900 ve 1100 metre uzaklıktaki hedefleri tam isabetle vurdu.
Tanklarla taarruz
Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karma Tank Birliği de, iki Türk, iki Azerbaycan tankıyla taarruz manevrası faaliyeti gerçekleştirdi. Taarruz manevrası gerçekleştiren tanklar nefes kesen görüntüler oluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Zincir gıda marketlerde sigara ve elektronik eşya satışı yasaklanıyor! Bakanlık'tan yeni düzenleme

Zincir marketler sigara ve elektronik eşya satamayacak

Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu

Yüzündeki alerjiyi geçiren bitkinin üreticisi oldu

Balon balığı yiyen geminin ikinci kaptanı öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Cesedi yol kenarında bulunmuştu: Cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

Kayalıklardan itildiği öne sürülen Semra’nın tek yasal mirasçısı eşiymiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.