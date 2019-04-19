Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, “Hazar bölgesi doğal kaynaklarının ülkemize ve diğer pazarlara iletilmesi için çalışıyoruz. Ülkelerimizin bölgesel ve küresel alanda başta enerji olmak üzere tüm alanlarda örnek bir işbirliği seviyesini yakalayacağımıza inancım tamdır” dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü Enerji Bakanları toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Türkmenistan Jeoloji Bakanı Şahım Abdrahmanov katıldı. Toplantının ardından ülkelerin enerji bakanları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

“Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki işbirliği bölge ülkelere ve halklarına büyük kazanımlar sağlayacaktır”

Üçlü Enerji bakanları toplantısının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Dünyada bizler gibi birbirinin sevinciyle mutlu olan, üzüntüsüyle dertlenen başka ülkeler var mıdır bilmiyorum. Sayın devlet başkanlarımızın gerçekleştireceği zirve öncesinde işbirliğimizi güçlendirmek için her alanda temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizlerde 3 ülke enerji bakanları olarak bu amaçla bir araya gelerek enerji alanında işbirliğimizi geliştirme niyetimizi ortaya koymuş olduk. Ülkelerimiz arasında uyum dayanışma ve uzlaşı sayesinde her alanda olduğu gibi enerji alanında hayata geçirilecek bir çok fırsatın mevcut olduğuna inancım tamdır. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasındaki güçlü diyalog işbirliği sadece ülkelerimize değil bölge ülkelere ve halklarına büyük kazanımlar sağlayacaktır” dedi.