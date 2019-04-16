Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dostluk spor müsabakaları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında düzenlenecek spor müsabakalarının önemine işaret ederek, "Bu spor müsabakaları neticelendiğinde kardeşliğimizi ve dostluğumuzu bir kez daha perçinlemiş olacağız. Biliyoruz ki kazanan, güzel yaşanmışlıklar ve hatıralarla dolu anlar olacaktır." dedi.

MSÜ Kara Harp Okulu ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 15-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek dostluk spor müsabakalarının açılış töreni yapıldı.

Program, Atatürk ve Harbiyeli Anıtı'na çelenk konulması ve ülkelerin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

MSÜ Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, törende yaptığı konuşmada, spor gibi insanları evrensel anlamda bir araya getiren, dostluk ve centilmenlik duygularını pekiştiren, son derece etkin ve faydalı bir faaliyet için bir araya geldiklerini söyledi.

Sporun gücüyle var olan ve gelecekte de devam edecek dostluğun pekişmesine hep beraber şahitlik edeceklerini belirten Tuğgeneral Güzeller, şunları kaydetti: