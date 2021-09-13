Türkiye Azerbaycan ve Pakistan'dan Ortak Tatbikat

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan tarafından ortaklaşa düzenlenen askeri tatbikat başladı. Tatbikat’a “Üç Kardeş” ismi veriliyor.

“Üç Kardeş” tatbikatı, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, 22 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Tatbikat nedeniyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir başlangıç seromonisi düzenlendi. Açılış seromonisine Türk, Azeri ve Pakistanlı askeri yetkililer katıldı.

Törende bir konuşma yapan Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, üç ülkenin dostluğundan ve halklarının birbirine olan yakınlığından bahsetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’nin geçen yıl Dağlık Karabağ operasyonları sırasında Azerbaycan ordusuna verdiği destek hatırlatıldı.

