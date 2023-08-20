TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Azerbaycan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet hedefliyor!

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı canlı izle ekranı ile ilgili aramalar maç saatine doğru hız kazandı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli ekibimiz sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanacak olan maça ilgi oldukça yoğun. İşte Türkiye Azerbaycan voleybol maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı bugün (20 Ağustos 2023 Pazar) saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Azerbaycan voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FİNAL KARŞILAŞMALARI BRÜKSEL'DE OYNANACAK

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

ŞAMPİYONADA GRUPLAR

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya



