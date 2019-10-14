"Türkiye, Azerbaycan'la diaspora alanındaki iş birliğini artıracak"

BAKÜ (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası ile ilişkilerinin 21. yüzyıldaki dış politikasında çok merkezi bir konumda olacağına inandıklarını belirterek, "Bu anlamda faaliyetlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'la diaspora alanında kurduğumuz iş birliğini artırmak istiyoruz." dedi.

Eren, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bakü Buluşması'nda, YTB olarak DTİK'i her zaman desteklediklerini ifade ederek, YTB'nin birinci faaliyet alanının yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile münasebetlerinin devam ettirilmesi yönünde çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Eren, kurumun ikinci faaliyet alanı olarak Türkiye dışındaki akraba ve soydaş topluluklara ilişkin faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve üçüncü olarak Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilere burs sağladıklarını kaydetti.

Daha çok eğitim ve sosyal konularla ilgilenseler de YTB olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında ilgili ülkeler arasında ticaret hacminin geliştirilmesine katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Eren, şöyle devam etti: