Türkiye BAE İle Swap Anlaşması İmzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yaklaşık 5 milyar dolar tutarında swap adı verilen ‘‘ikili para takası’’ anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma, karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası şeklinde belirlendi.

Daha önce Katar ile 15 milyar dolar, Çin Halk Cumhuriyeti ile 6 milyar dolar ve henüz hesaba geçmiş olmasa da Güney Kore ile 2 milyar dolar tutarında swap anlaşması gerçekleştirmiş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü anlaşmayla birlikte ikili para takası yaptığı ülke sayısını dörde çıkarırken swap miktarını da 28 milyar dolara yükseltmiş oldu.

‘‘Swap anlaşması yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığın göstergesi’’

Ankara’da imzalanan anlaşma sonrası Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili işbirliğini arttırma iradesinin bir göstergesidir’’ yorumunu yaparken Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise ‘‘Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir’’ ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilme imkanına sahip.

Swap anlaşması, döviz kurları üzerinde dikkate değer bir etki yaratmadı. Dün piyasa kapanışında 13,53 olan ABD doları/Türk lirası kuru, bugün öğle saatlerinde 13,60 seviyesinde işlem görüyor.

Prof. Başlevent: ‘‘Swap anlaşmaları rezervleri makyajlamaktan başka bir işe yaramıyor’’

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Başlevent de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abu Dabi’ye gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret sırasında duyurulmuş olan Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşmasının kurlar üzerinde dikkate değer bir etkisi olmayacağı kanaatinde.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Başlevent, ‘‘Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi çok konvertibl bir para değil. Tüm diğer swap anlaşmaları gibi rezervleri makyajlamaktan başka bir anlam taşımıyor. Halk da geldiğimiz aşama itibariyle neye bakılması gerektiğini gayet iyi biliyor. Asıl önemlisi swaplar dışındaki net rezerv. O da birkaç gündür gözüken yaklaşık 2 milyar dolarlık toparlanmaya rağmen eksi 60 milyar dolar mertebesinde. Bu iki

milyarlık toparlanma kur korumalı TL mevduata geçişten kaynaklı bir kıpırdanma olabilir. Ama dediğim gibi bu swap anlaşmasının makyajdan başka bir faydası yok’’ dedi.

2017 yılında 14,7 milyar dolara tırmanan iki ülke arasında dış ticaret 2021 yılında 4 milyar dolar seviyesine geriledi. Başlevent, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki dış ticaret artışına yardımcı olabileceğini de ifade etti.

Prof. Başlevent: ‘‘Swap anlaşması TCMB’nin politika faizini yüzde 14’te sabit tutmasını rasyonalize edebilir’’

Erdoğan’ın 24 Kasım’daki ziyaretinde gündeme gelen ve üzerinde çalışılmaya başlanan swap anlaşmanın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın yapacağı Ocak ayı toplantısından önce açıklanmasının alınacak kararla bir ilgisi olabilir mi?

Profesör Başlevent, bu soruya ‘‘Piyasanın 2022 yılının ilk toplantısına dair beklentisi Para Politika Kurulu’nun faizi sabit tutması. Merkez Bankası, yılın ilk üç ayına bakıp faizle ilgili kararını ondan sonra ele alacağını belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı da kısa bir süre önce bunu tekrar etti. Aslına bakarsanız yıllık resmi enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde Merkez Bankası’nın yüzde 14 oranındaki politika faizinin sorgulanması gerekir. Şimdi Merkez Bankası bu anlaşma sonrası şunu diyebilir. ‘Yeni gelen 5 milyar dolarla birlikte yaklaşık 11 milyar dolar brüt rezervim var. Gerekirse döviz kurundaki hareketliliğe müdahale edebilirim.’ Ama bu sayede bir faiz indirimine gitmesi beklenmemeli, bu anlaşma politika faizinin sabit tutulmasının rasyonalize edilmesine yardımcı olabilir’’ yanıtını verdi.

