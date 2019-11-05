Türkiye: ‘Bağdadi’nin Kız Kardeşini Yakaladık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Resmiye Avad'ın yakalanmasıyla ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Bizim hukukumuzda neyse bu şekilde ilerleyecek. Arkadaşlarım şu anda bunları yakaladılar ve geri gönderme merkezlerinde bunları tutacaklar" açıklamasını yaptı.

Reuters ve AP ajanslarının geçtiği habere göre, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yetkili, Avad’ın eşi, gelini ve 5 çocuğuyla beraber yaşadığı bir romörkün içinde bulunduğunu söyledi. Yetkili, Avad’ın istihbarat açısından “altın madeni” değerinde öneme sahip olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Avad’ın yakalanması için, “terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği” ifadesini kullandı. Altun Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda şunları kaydetti:

"İdeolojisine ve kaynağına bakmaksızın Türkiye’nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam etmektedir. Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığımıza dair Türkiye’ye yönelik birçok kara propaganda yapılmaktadır. Türkiye terörün her türüyle mücadelede başı çekmektedir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuz ortaklarımızla kurduğumuz güçlü terörle mücadele iş birliğimizden asla şüphe edilemez".

Bu arada İçişleri Bakanı Soylu, Belçika gibi bazı Avrupa ülkeleri tarafından IŞİD'lilerin suç mahallinde yargılanması, tutuklu bulundurulması yönündeki görüşüne de tepki gösterdi. Soylu, "Ne için? DEAŞ'lılar oraya gitmesinler, Avrupa ülkelerine gitmesinler. O zaman koskoca bir soru sormak isterim, Fehriye Erdal'ı bize niye vermediniz? Madem suç işlendiği yerde değerlendirilecekti, sorgulanacaktı. Çifte standardı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar, DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz. Nasıl göndereceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.