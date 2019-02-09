Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili tüm yaş guruplarına yönelik eğitim içerikleri hazırladıklarını belirten Memiş, "Eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığının verdiği rakamlara göre şu an Türkiye'de 13 milyon öğrenciye ve 4 milyon veliye bağımlılıkla mücadele içerikleri aktarıldı." diye konuştu.

- "Bağımlılıkla mücadele ailede başlar"

Eğitimlerde bağımlılıkla mücadelenin anlatıldığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlere üniversitelerden başladık. Bağımsız hayatı seçmenin ne denli özgürce bir seçim olduğunu, bu iradeye sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu genç Yeşilaycıların örnekleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin bu anlamda mücadelede yer alması ve örnek olması son derece kıymetli. Genç Yeşilaycıların varlığını artırma peşindeyiz. Bu anlamda genç Yeşilaycıların çalışmalarıyla Türkiye bağımlılıkla mücadelede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Madde bağımlılığına dair çok ciddi bir farkındalığı pekiştirmek, bunu ailelerin gündemine sokmak zorundayız. Çünkü anne ve babalar konuyla ilgili bilinçsizleştikçe maalesef bilgi eksikliğine sahip oldukça, çocuklarının bağımlı olma riski fazlalaşıyor. Aileler bu konuda bilinçli olduğunda çocuklarını en az yüzde 50 bağımlı olmaktan kurtarıyorlar. Bağımlılıkla mücadele ailede başlar."

Ailelerin bağımlılıkla ilgili en pratik bilgilere "tbm.org.tr" adresinden ulaşabileceğini dile getiren Memiş, anne ve babaları bu kanallara ve sitelere girmesi yönünde teşvik eden çalışmalar yaptıklarını aktardı.