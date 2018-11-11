Türkiye, bağlantılı uçuşlarda Avrupa’nın zirvesinde

2018 yılında en fazla HUB bağlantısına sahip Avrupa Havalimanı Frankfurt Havalimanı olurken, İstanbul Atatürk Havalimanı dördüncü sırada yer aldı. 2018 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın HUB bağlantısında 2008 yılına göre yüzde 492.8, 2017 yılına göre yüzde 4,8 artış gerçekleşti. Aynı yılda en fazla HUB bağlantısına sahip 25. Avrupa havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. 2018 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın HUB bağlantısında 2008 yılına göre yüzde 35120.1, 2017 yılına göre 15,2 artış gerçekleşti. En fazla HUB bağlantısına sahip 26 Avrupa havalimanı arasında 2008 yılına göre en fazla artış gerçekleşen iki havalimanı İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. 2018 yılında Türkiye’de direkt bağlantı sayısında 2017 yılına göre yüzde 12,1, 2013 yılına göre yüzde 35, 2008 yılına göre yüzde 191,8 artış gerçekleşti.

ACI’nın açıkladığı 2018 yılı bağlantılık raporlarıyla ilgili resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 2018 yılının Türk Havacılığı anlamında rekorların kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçeceğini söyledi. Ocak, “Havalimanlarımızın Avrupa’nın zirvesine yerleşti” dedi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ULUSLARARASI Havalimanları Konseyi'nin (ACI) açıkladığı 2018 yılı bağlantılık raporlarına göre, doğrudan bağlantı ve HUB bağlantısı kategorilerinin tamamında en fazla artış gösteren ülke, Türkiye oldu.

“Avrupa’da yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları arasında 2018’de 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında yüzde 44,8 artışla Antalya Havalimanı birinci oldu. Avrupa’da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 23 artışla İzmir Adnan Menderes Havalimanı oldu. Avrupa’da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında Ankara Esenboğa Havalimanı, yüzde 22,9 artışla ikinci sırada yer aldı. Avrupa’da yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2017 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanları arasında yüzde 130,4 artışla Sinop Havalimanı dördüncü oldu.”

Resmi twitter adresindeki açıkmalasında DHMİ Genel Müdürü Ocak yaptığı şunları da söyledi:

2008-2018 yıllarının arasında yapılan değerlendirmede 25 milyon üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasında direkt bağlantısında en fazla artış gösteren havalimanının Sabiha Gökçen olduğun söyleyen Ocak “2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 929,3 artışla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Aynı kategoride Antalya Havalimanı yüzde 226,9 artışla ikinci, İstanbul Atatürk Havalimanı yüzde 104,9 artışla dördüncü sırada yer aldı” dedi.

ANKARA VE İZMİR İLK İKİDE

Avrupa’da yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 169,4 artışla Ankara Esenboğa Havalimanı olduğunu belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, aynı kategoride İzmir Adnan Menderes Havalimanı yüzde 131,5 artışla ikinci sırada yer aldığını söyledi.

HATAY VE BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANLARI LİSTEDE YERİNİ ALDI

Avrupa’da yılda 5 milyon ile 10 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen üçüncü havalimanı yüzde 185 artışla Adana Havalimanı oldu. Avrupa’da yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanlarında 2018 yılında 2008 yılına göre direkt bağlantı sayısında en fazla artış gerçekleşen havalimanı yüzde 2776,7 artışla Balıkesir Koca Seyit Havalimanı olurken Hatay Havalimanı yüzde 644,3 artışla beşinci sırada yer aldı.

