HABER

Türkiye Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 00:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Bakü'nün kurtuluşunun yıldönümünün kutlu olmasını diliyor, bu uğurda hayatlarını feda eden 1132 şehidimiz ile birlikte vatanları uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz"

Türkiye, Bakü'nün kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakü'nün kurtuluşunun yıldönümünün kutlu olmasını diliyor, bu uğurda hayatlarını feda eden 1132 şehidimiz ile birlikte vatanları uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 15 Eylül'de, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra Osmanlı Devleti'nden yardım talep etmesi üzerine Azerbaycan'a gönderilen Nuri Killigil Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde Bakü'nün kurtarılmasının 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı hatırlatılarak, "Kafkas İslam Ordusu ve bu anlamlı yıl dönümü Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet, bir millet" özdeyişinde ifadesini bulan kader birliğinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bakü'nün kurtuluşu o dönemde, başkentin Gence'den Bakü'ye taşınmasının ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının yolunu açmış, Azerbaycan'ın bugünkü sınırlarının çizilmesine de temel teşkil etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında seçkin askerlerden kurularak Azerbaycan'a gönderilen Kafkas İslam Ordusunun kazandığı bu büyük zaferin yıl dönümü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak müstesna bir yere sahiptir."

Yıldönümü vesilesiyle Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı bir kutlama programının düzenleneceği de bildirilen açıklamada, bu kutlamalara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin birlikte katılacağı bilgisi de yer aldı.

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındıSağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı
Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)Kilis'ten Hatay'a obüs sevkiyatı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakü'nün kurtuluşu Dışişleri Bakanlığı kutlamalar yıldönümü

En Çok Okunan Haberler

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.