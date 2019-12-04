HABER

Türkiye-Balkan sınırları beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Dereköy Sınır Kapısını beyaza büründürdü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, “Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Dereköy Sınır Kapısını beyaza büründürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, “Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yarın; Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara’nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor” uyarılarının ardından kar yağışı dün gece saatlerinde Dereköy Sınır kapısından yurda girdi.

Trakya Kar yağışı etkisine giriyor
Gün içerisinde Edirne sınırlarında da kar yağışı etkili olurken, Tekirdağ ve bazı ilçelerinde de kar yağışı yağmurla karışık etkisini gösterdi. Kırklareli Dereköy Sınır kapısında dün gece etkisini gösteren kar yağışı yer yer tipiye dönüştü. Kar yağışı nedeniyle sınıra yakın bölgelerde yollarda bulunan sürücülerde zor anlar yaşadı.
Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Kar yağışı nedeniyle Türkiye İle Bulgaristan arasında ulaşımı sağlayan Dereköy Sınır Kapısı beyaza bürünürken, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Emniyet ve jandarma ekipleri yolda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için çalışmalarını sıklaştırırken, Kara yolları ve İl Özel İdaresi de yollardaki çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Arkadaşlarının güveninin kötüye kullandılarArkadaşlarının güveninin kötüye kullandılar
Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktıÇaldığı eski model araçla trafiği birbirine kattı, saklandığı evden ağlayarak çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

Bir bankada daha kredi faizini indirdi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi okulun çatısından atlayarak intihar etti

Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Ceren Özdemir'den geriye bu fotoğraflar kaldı!

Ölümünden bir saat önce! Geriye bu fotoğraflar kaldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.