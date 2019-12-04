‘Türkiye Baltık Ülkeleri Planında Veto Hakkını Kullanmadı’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra’daki zirvede müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş savunma planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto hakkını kullanmadığını söyledi.

Türkiye, Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturan YPG’nin NATO tarafından terör örgütü olarak nitelenmesini talep etmiş, bu talebi yerine gelmedikçe de Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan güvenlik planına onay vermeyeceğini belirtmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda Türkiye ile uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını söylemişti.

Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nin ikinci gününde Genel Sekreter Jens Stoltenberg NATO liderlerinin Baltık ülkeleri ve Polonya’nın savunma planı konusunda anlaştıklarını ve Türkiye’nin vetosunu kaldırdığını açıkladı.

“NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiğini zirvede görüşmedik”

NATO Genel Sekreteri Steoltengerg Londra’daki zirvede NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiği konusunu görüşmediklerini de belirtti.