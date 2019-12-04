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‘Türkiye Baltık Ülkeleri Planında Veto Hakkını Kullanmadı’

04.12.2019 16:57 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra’daki zirvede müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş savunma planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Türkiye’nin veto hakkını kullanmadığını söyledi

‘Türkiye Baltık Ülkeleri Planında Veto Hakkını Kullanmadı’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Londra’daki zirvede müttefiklerin Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş savunma planı konusunda anlaştıklarını açıkladı. Stoltenberg, Türkiye’nin veto hakkını kullanmadığını söyledi.

Türkiye, Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin önemli bir bölümünü oluşturan YPG’nin NATO tarafından terör örgütü olarak nitelenmesini talep etmiş, bu talebi yerine gelmedikçe de Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan güvenlik planına onay vermeyeceğini belirtmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuda Türkiye ile uzlaşma sağlamaya çalıştıklarını söylemişti.

Londra’da yapılan NATO Zirvesi’nin ikinci gününde Genel Sekreter Jens Stoltenberg NATO liderlerinin Baltık ülkeleri ve Polonya’nın savunma planı konusunda anlaştıklarını ve Türkiye’nin vetosunu kaldırdığını açıkladı.

“NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiğini zirvede görüşmedik”

NATO Genel Sekreteri Steoltengerg Londra’daki zirvede NATO’nun YPG’yi nasıl nitelemesi gerektiği konusunu görüşmediklerini de belirtti.

Söz konusu savunma planının kapsadığı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’dan da açıklama geldi. Litvanya lideri NATO’da savunma planı üzerinde uzlaşma sağlanmasını “Bu sadece bizim ülkemiz için değil bütün bölge için büyük başarı. Çünkü vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

NATO zirvesinde liderlerin üzerinde uzlaşma sağladığı savunma planı Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya’yı kapsıyor. Planın resmi olarak açıklanması ve yürürlüğe girmesi için 29 NATO üyesinin tamamının onayı gerekiyordu. Türkiye’nin Baltık ülkeleri ve Polonya için hazırlanan planda veto hakkını kullanmamasıyla NATO içinde oy birliği sağlanmış oldu.
Söz konusu savunma planı bu ülkelere komşu Rusya’dan gelebilecek olası tahditlere karşı bir koruma şemsiyesi sağlıyor.

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