Türkiye-Bangladeş siyasi istişare toplantısı Ankara'da yapılacak

TÜRKİYE ile Bangladeş arasında siyasi istişare toplantısı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıda ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Bangladeş siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Md.Shahidul Haque başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da yapılacak. İstişare toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler, uluslararası kuruluşlarla işbirliği konuları masaya yatırılacak.

ANKARA, (DHA)

