HABER

Türkiye- Bangladeş Siyasi İstişare Toplantısı Ankara'da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ile Bangladeş arasında yapılacak Siyasi İstişare Toplantısı, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE ile Bangladeş arasında yapılacak Siyasi İstişare Toplantısı, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıda ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Bangladeş siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Md.Shahidul Haque başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara'da yapılacak. İstişare toplantısında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği konuları masaya yatırılacak.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Bakan Çavuşoğlu Meksika’daBakan Çavuşoğlu Meksika’da
Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'deBakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'de

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmak söz konusu değil, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.