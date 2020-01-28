Türkiye: ‘Barış Planı Ölü Doğmuştur’

Başkan Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray’da açıkladığı Ortadoğu Barış Planı hakkında Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi.

Başkan Trump’ın “Yüzyılın Planı” olarak tanımladığı plan, Filistin gerekli koşulları sağladığında iki devletli çözüm önerirken, Kudüs’ün bölünmeden İsrail’in başkenti olarak kalacağını belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan barış planıyla ilgili yapılan açıklamanın ilk cümlesinde, “ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, plan “Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planı” olarak tanımlanırken, “Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz” denildi.

“Kudüs kırmızı çizgimizdir”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmaya ve de Türkiye’nin Filistin topraklarında, bağımsız bir Filistin için çalışmaya devam edeceği taahhüt edildi.

“Kudüs kırmızı çizgimizdir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “İsrail’in işgal ve Filistin halkına zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceği” sözleri de yer aldı.

Türkiye’nin Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğinin ifadesinin yer aldığı Dışişleri Bakanlığı açıklaması “İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez” sözleriyle sonlandı.

