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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

"Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye'nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı işlemlerin yargıyı bir baskı aracına dönüştüreceğini belirtti.

Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da aralarında bazı akademisyenlerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınmasını kaygıyla izlediklerini bildirdi.

"Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yakalama ve gözaltı işlemleri ancak tutuklamanın şartları var ve fakat hakim kararı almaya vakit yok ise verilebilir." değerlendirmesinde bulunan Feyzioğlu, "Davet edildiğinde iradi olarak ifade vermeye geleceği besbelli olan kişiler yakalanmaz, gözaltına alınamaz." görüşünü savundu.

Feyzioğlu, Türk kamuoyunun bu hukuki gerçeği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tezgahladığı kumpas soruşturmaları sırasında acı çekerek, zarar görerek öğrendiğini belirtti.

FETÖ ile son derece haklı bir mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde hukuk dışı uygulamalarda bulunmanın büyük çelişki olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı işlemler yargıyı bir baskı aracına dönüştürmektedir. Türkiye'nin demokratik dünyadaki algısına ağır darbe vurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, yargıya duyulan güveni de zedeleyen hataların bir an önce telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

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gözaltı Metin Feyzioğlu

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