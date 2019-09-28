Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’dan Yargı Reformu açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi olduğuna işaret ederek, "Sayın milletvekillerinden istirhamımız içini boşaltmadan öyle çıkartın. Burada büyük emek vardır, içine yeni şeyler koyun" dedi.

Tokat Barosu tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Hukukçular buluşması Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımı ile yapıldı. Akşam yemeğinde meslektaşlarına konuşma yapan Başkan Feyzioğlu, yeni yargı reformu paketine değindi. İdeolojik bakışı bir kenara bırakıp Türkiye için bir araya gelindiğinde güzel işler yapıldığını ifade eden Başkan Feyzioğlu, "Bunu ben hep birlikte ispatladığımızı düşünüyorum. Bu güzel işlerin başında da şuanda meclisimiz açıldığında ilk gündem maddesi olacak olan yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi var. Bu paket eksiksiz değil, ama gerçekten önemli bir adım. En az içeriği kadar, önemli olan kısım hazırlanırken ilk kez Türkiye’de bir adalet bakanı ilgili tüm kesimlere dedi ki ‘gelin sorunları önce birlikte tespit edelim, sonra çözümleri birlikte bulalım’ Hep söylüyorum daha önce reform paketi dedikleri belgeler Barolar Birliğine, üniversitelere şu tarihe kadar görüşünüzü bildirin diye gelirdi. Postadan çıktığında da tarih üç gün geçmiş olurdu. Ondan sonra da usulden yazardık. İlk kez ilk adım atılmadan önce bir araya gelindi, her adım birlikte atıldı. Demek ki bu usul en az içeriği kadar bize bir şey gösterdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ortak aklını bir araya getirme kararlılığını ortaya koydu. Biz eğer ortak aklı her meselede ortaya koyabilirsek terörle mücadele de, Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz’de hangi mesele olursa olsun bu işin içinden çıkabileceğinizi gösterir. Bu bakımdan ben usulü en az esas kadar önemsiyorum” dedi.