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Türkiye Barolar Birliğinden 30 Ağustos mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği: - "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere özgür bir vatan bırakan, kurtuluş ve kuruluşun mimarlarına saygıyla"

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere özgür bir vatan bırakan, kurtuluş ve kuruluşun mimarlarına saygıyla." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Barolar Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı.

30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin emperyalizmin tetikçisi olarak Anadolu'ya gönderilen Yunan ordusuna karşı kazanılan askeri zaferden çok öte anlamlar taşıdığı vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni, emperyalizmin 'hasta adam' dediği Osmanlı İmparatorluğu'nun terekesinin sulhen paylaşılamamasıydı. Kazanacak tarafın ödülü olacak Osmanlı İmparatorluğu'nun, 1914-1918 arası dört yıl sürecek paylaşım savaşının dışında kalması olanaksızdı."

Türkiye Barolar Birliğinin mesajında şunlar kaydedildi:

"Sevr'i Türklere zorla kabul ettirmek için İngilizlerce Anadolu macerasına itilen Yunanistan'a uzatılan havuç, Küçük Asya'nın fatihliğidir. Mayıs 1919'da İzmir Kordon'da başlayan fetih rüyası, 30 Ağustos 1922'de Afyon Ovası'nda ve Dumlupınar'da küçük Asya kabusuna dönüşecektir. Mayıs 1919-Eylül 1922 arası, Atatürk'ün; 'Askerlik şerefinden yoksun katiller sürüsü' olarak tanımladığı Yunan ordusu sivil halka karşı her türlü tecavüz, yağma ve vahşeti uygulayacak; 30 Ağustos bozgunuyla kaçarken, yolu üzerindeki şehir, kasaba ve köyleri baştan başa ateşe verecektir."

Mesajda ayrıca, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere özgür bir vatan bırakan, kurtuluş ve kuruluşun mimarlarına saygıyla. Atatürk'ün söylemiyle; 'Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan Kahraman Türk Ordusu'na şükranla." vurgusu yapıldı.

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