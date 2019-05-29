HABER

Türkiye Barolar Birliğinden tepki çeken kitapla ilgili suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği (TBB), toplumda tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), toplumda tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TBB Genel Sekteri Avukat Sabiha Tekin beraberindeki avukatlar, Ankara Adliyesine gelerek, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Tekin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının gün geçtikçe arttığını söyleyerek, "Bu nedenle bu tür olaylar karşısında son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, halen internet sitelerinde bulunan kitabın toplatılması ve şüphelilerin, 'müstehcenlik', 'ocuğun cinsel istismarı', 'hayasızca hareketler', 'suç işlemeye tahrik2 suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılması istenildi.

Öte yandan, kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin emniyettiki sorgusu sürerken, yayınevi sahibi Alaattin T.'nin de avukatıyla birlikte emniyete teslim olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Basın açıklamasından genel ve detaylar

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Taksim’den sıcak hava manzaralarıTaksim’den sıcak hava manzaraları
Bayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdülerBayram öncesi Tanzanya'daki çocukların yüzünü güldürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

'Seçim' soruşturması! 11 kişi ifade verdi

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı teslim oldu

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı!

Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.