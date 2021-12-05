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Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

05.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36.

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre TBB'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün yapılan seçimde Mevcut Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve dün genel kurulda konuşabilmek için aday olan Mardin Barosu delegesi Medeni Ayhan yarıştı.

348 delegenin oy kullandığı seçimde delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Erinç Sağkan TBB'nin başkanlığına seçildi. Çoklu baro düzenlemesiyle birlikte Genel Kurul'da oy hakkı bulunan delege sayısı 477'den 348'e düşürülmüş; İstanbul ve Ankara gibi büyük baroların TBB delege sayısı azaltılmış, Anadolu barolarının oy hakkı ise güçlendirilmişti.

Erinç Sağkan, genel kurul öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Genel Kurul; hukuk üstünlüğü diyenlerle hukuku teferruat olarak gören zihniyetin, meslek için çalışanlarla, lütuf siyasetinin, benimsemekte ötekileştirmenin, cesaretle tahakkümün mücadelesidir" demişti.

Sağkan’ın listesinde ise Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt, yönetim kurulu adayları oldu.

TBB Yönetim Kurulu üyeliğine aday olan baro başkanlarının, seçilmeleri halinde başkanlık görevini bırakması gerekiyor. Avukatlık Kanunu’nun 96’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, görevi bırakan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından kalan süreyi tamamlamak üzere yeni baro başkanı seçilecek.

DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan olduTürkiye Barolar Birliğinin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu
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