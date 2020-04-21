HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada

Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında 154'üncü sırada yer aldı.

Türkiye basın özgürlüğü listesinde 154. sırada

Raporda Türkiye'de internet üzerinden sansürün arttığı vurgulanıyor.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, dünyadaki 180 ülkede basın özgürlüğünün durumunu mercek altına aldığı 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni kamuoyuna açıkladı. Türkiye listede 154’üncü sırada yer aldı. Geçen yıl 157'nci sırada yer alan Türkiye, bu yıl üç sıra yükselmiş oldu.

Raporda, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısında geçen yıl az bir gerileme kaydedilse de dünya genelinde hala en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu vurgulandı. Türkiye'de internet medyasına yönelik sansürün arttığı belirtilen raporda, RSF'in ortak kuruluşu Bianet'in verilerine göre 2019 yılında en az 586 haberin internette sansürlendiği vurgulandı.

Norveç başı çekiyor

RSF‘in listesinde basın özgürlüğü sıralamasında Norveç ise dördüncü kez yine başı çekti. Norveç’i Finlandiya ve Danimarka izledi. Sıralamanın sonunda, 180'inci sırada ise Kuzey Kore bulunuyor. Kuzey Kore son sırayı bu yıl geçen yılın sonuncusu Türkmenistan’dan devraldı. Listede Eritre 178 ve Çin de 177'inci sırada.

RSF'in raporunda "Diktatörlükler, otoriterler ve popülist rejimler ne pahasına olursa olsun bağımsız bilgiyi baskı altına almayı artırarak sürdürdü“ değerlendirmesine yer verildi. RSF, "bu eğilimin en kötü olduğu ülkeler" olarak da çok sayıda basın mensubunun gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğu Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'ı sıraladı.

Çin’in "medya için yeni bir dünya düzeni" uygulamaya çalıştığı belirtilen raporda, koronavirüs krizi sırasında Çin’in uyguladığı haber kontrolünün etkilerinin tüm dünyada hissedildiği belirtildi.

"Korona pandemisi dünyadaki mevcut baskıcı eğilimleri bir büyüteç gibi bir araya topladı“ diyen RSF Yönetim Kurulu sözcüsü Katja Gloger, ancak listenin pandemi başlamadan önce hazırlandığına dikkat çekti.

Belarus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Brunei ve Bangladeş ise Türkiye’nin üst sıralarında yer alırken listede Türkiye’nin ardından 155'inci sırada Ruanda yer aldı. Ruanda’yı Özbekistan ve Kazakistan takip etti.

Almanya iki sıra yükseldi

Almanya ise listede 13'üncü sıradan 11'inci sıraya yükseldi. Örgüte göre Almanya’da gazetecilere yapılan fiziksel saldırıların sayısı 2013 yılından bu yana azalma gösteriyor.

Örgüt, 2019 yılında basın mensuplarına 13 fiziksel saldırı yapıldığını ve bu rakamın bir önceki yıl 22 olduğunu kaydetti. Saldırıların azalmasının nedeninin de aşığı sağcıların geçen yıl daha az protesto gösterisini düzenlemesi olduğu vurgulandı.

Yalan haberle mücadele bahane olarak kullanılıyor

Raporda, birçok ülkenin basın özgürlüğünü yalan haberle mücadele bahanesi ile kısıtladığını aktardı. Singapur ve Benin bu duruma örnek olarak gösterildi.

Rusya, Hindistan, Filipinler ve Vietnam’da ise yönetimler tarafından kullanılan troll ordularının kamuoyunu etkilemek amacıyla dezenformasyon yaptığı ve eleştirel haber yapan gazetecileri itibarsızlaştırmaya çalıştığı belirtildi.

Popülistler gazetecilere karşı kışkırtıyor

ABD ve Brezilya‘da ise demokratik seçimlerle işbaşına gelen devlet başkanların kin ve nefreti kışkırttığı belirtildi. Popülistler tarafından medyaya karşı oluşturulmaya çalışılan güvensizliğin 2019 yılında çok sayıda muhabire şiddet olarak geri döndüğü ifade edildi.

İspanya, İtalya ve Yunanistan’da da milliyetçilerin ve sağ eğilimli aşırı grupların medyayı doğrudan tehdit ettiği aktarıldı.

DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Türk Kızılay Adana İl Başkanı Ramazan Saygılı'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Adana İl Başkanı kan bağışı çağrısı

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı: Ateş yüksekliği yaşamadım

Koronavirüsü yenen doktor, yaşadıklarını anlattı

On Numara sonuçları 20 Nisan: Büyük ikramiye 4’e bölündü

Büyük ikramiye 4’e bölündü

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Lüks aracın içinde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziran ayını işaret edip yaz tatili uyarısı yaptı

Bilim Kurulu Üyesi Kara, haziranı işaret edip uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.