"Türkiye başkasının talimatıyla hareket etmez"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Bizim diğer ülkelerden, hele hele 3. dünya ülkelerinden çok önemli bir farkımız var. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini diğer ülkelerle karıştırmasın. Bu millet, kendi kararını kendi verir. Başkasının talimatıyla asla hareket etmez." dedi.

Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların, kardeşliğin, barışın, huzurun ve birlikteliğin doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu söyledi.

Bayramın hem Türk milleti hem de İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Elvan, herkesin bayramını tebrik etti.

Elvan, Türkiye'nin büyüdükçe ve güçlendikçe önüne daha büyük engeller çıkarıldığını vurgulayarak, "Bugün de ekonomi üzerinden başta ABD olmak üzere bazı girişimler olduğunu sizler de görüyorsunuz. Ben şuna inanıyorum; sizin kararlılığınız, dirayetiniz, sizin dik duruşunuz sayesinde bu engellerin her birisi aşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir." diye konuştu.