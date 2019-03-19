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‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’ 26 Mart’ta açılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 17:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’DEN genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan ‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 26 Mart’ta açılacak.

‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’ 26 Mart’ta açılıyor

LEFKOŞA, (DHA) - TÜRKİYE’DEN genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan ‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından 26 Mart’ta açılacak.
Çağdaş Türk resim sanatının önemli dallarından olan Özgün Baskı Resim sanatının iyi örneklerinden bir seçkinin sergileneceği ‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’, 26 Mart Salı günü, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.
Metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 9 Nisan’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sanatçıların özgün olarak tasarlandığı her bir eser Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’ 26 Mart’ta açılıyor‘Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi’ 26 Mart’ta açılıyor

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