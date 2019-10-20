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"Türkiye başladığı işi bitirmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "(Barış Pınarı Harekatı) Türkiye bir an evvel kaldığı yerden başladığı işi bitirmeli. Bu işi sonuçlandırmalı diye düşünüyorum"

KOCAELİ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye bir an evvel kaldığı yerden başladığı işi bitirmeli. Bu işi sonuçlandırmalı diye düşünüyorum." dedi.

DSP Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlenen il kongresine katılan Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Harekatı desteklediklerini belirten Aksakal, şöyle devam etti:

"Ancak ABD, Türkiye'nin kararlığını ve yapabileceklerini sahada gördükten sonra her zamanki taktiksel davranışını yeniden hayata geçirmeye kalkıştı. Onda bir nebze başarılı oldu mu denirse evet, 2 ülke arasında bir mutabakat sağlandı. Mutabakatta, 120 saatlik bir zaman dilimi oluşturularak bu bölgedeki YPG/PYD terör unsurlarının, silahlarını bırakarak mevzilerini tahrip ederek 32 kilometre ileriye taşınması anlaşması yapıldı fakat anlaşmayı yaptığınız taraf önemli burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir devlet. Tarih boyunca verdiği her sözü tutmuş, yerine getirmiş bir devlet fakat ABD'nin bu konuda sicili çok bozuk."

Aksakal, ABD ve Türkiye arasında harekat konusunda varılan anlaşmaya değinerek, şu ana kadar geçen sürede çekilmeye ilişkin bir görüntü izleyemediklerini savunarak, "Terör örgütünün oradan çekilme gibi bir iradesi olmayacak. Bunu önceden Türkiye olarak görmüş olmamız gerekiyordu. PKK terör örgütü de 'Sakın sahayı boşaltmayın.' diye açıklama yapıyor. Bu arada 120 saat, terör örgütünün nefes almasına fırsat vermiş olacak. Dolayısıyla Türkiye bir an evvel kaldığı yerden başladığı işi bitirmeli. Bu işi sonuçlandırmalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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