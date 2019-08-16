ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı süresince havalimanlarından 3,7 milyon yolcunun hizmet aldığını, 4,1 milyon yolcunun otobüsle, 2,5 milyon vatandaşın da trenle seyahati tercih ettiğini bildirdi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince hava, kara, demir yolu ulaşımında vatandaşların sevdiklerine sorunsuz bir şekilde kavuşması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bayramda havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 474 bin 536, dış hatlarda 2 milyon 234 bin 627 olduğunu aktaran Turhan, havalimanlarında toplamda 3 milyon 709 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini ifade etti.

Turhan, havalimanlarının uçak trafiğinin ise iç hatlarda 10 bin 113, dış hatlarda 13 bin 544 olarak gerçekleştiğini, böylece toplamda 23 bin 657 uçağa, aynı dönemde 7 bin 280 üst geçiş trafiğine hizmet sunulduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'ndan hizmet alan yolcu sayısının da iç hatlarda 248 bin 613, dış hatlarda 799 bin 664 olmak üzere toplamda 1 milyon 48 bin 277 olduğunu vurgulayan Turhan, "Uçak trafiği de iç hatlarda bin 614, dış hatlarda 5 bin 64 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan toplamda 6 bin 678 uçağa hizmet verildi." dedi.