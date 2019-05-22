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Türkiye Bazı Amerikan Ürünlerine Yönelik Vergileri Düşürdü

22.05.2019 18:13 | Son Güncelleme

ABD’nin Türkiye’ye geçen yıldan bu yana çelik ürünlerinde uyguladığı vergileri yarıya indirmesinin ardından Türkiye’den de benzer bir hamle geldi. Karar Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlandı

Türkiye Bazı Amerikan Ürünlerine Yönelik Vergileri Düşürdü

ABD’nin Türkiye’ye geçen yıldan bu yana çelik ürünlerinde uyguladığı vergileri yarıya indirmesinin ardından Türkiye’den de benzer bir hamle geldi. Karar Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Amerika’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımı 2018 yılı Ağustos ayında iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizle başlamıştı. Türkiye de misilleme olarak Amerika’dan ithal edilen otomobil, alkollü içecek ve tütün ürünleri başta olmak üzere bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerini iki katına yükseltmişti.

Resmi Gazete’de Çarşamba günü yayınlanan karar metninde ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, otomobil, tütün ürünleri ve kozmetik malzemelerinin de aralarında olduğu 22 ürüne getirilen ek verginin yarı yarıya azaltıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada sözkonusu ürünlerde uygulanan toplam gümrük vergisinin 521 milyon dolardan 260 milyon dolara indirildiğini söyledi. Karar, 21 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlükte olacak.

Pekcan ayrıca Amerika’yla ticari ilişkilerin 75 milyar dolara ulaşması yönündeki hedefin de hala güncelliğini koruduğunu aktardı.

Trump yönetiminin geçen hafta aldığı bir kararla Türkiye’ye yaptırım amaçlı uyguladığı ek gümrük vergilerini yarıya düşürmesi Ankara ile Washington arasında süregelen gerginliğin giderilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak ABD yönetiminin Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarmış olması Türk yetkililere göre ikili ticari hedeflere ters düşüyor.

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