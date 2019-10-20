Türkiye bebek ölümlerinin en hızlı düştüğü ülkelerden

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığının anne ve bebek ölüm oranlarını azaltmaya yönelik çalışmaları sonucunda Türkiye, bebek ölümlerinin en hızlı düştüğü üçüncü ülke oldu.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, gebelik süreciyle olumsuz etkilenen bir durum veya bunun tedavisine bağlı olarak, gebelikte, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki ilk 42 günde görülen can kayıpları "anne ölümleri" şeklinde tanımlanıyor.

Anne ölüm oranları, ülkelerin ekonomisi, kültürü ve sağlık sisteminin gelişmişliğine ilişkin en önemli halk sağlığı göstergelerinden kabul ediliyor. Annenin yaşama hakkının engellenmesi de insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor.

Dünyada anne ölüm oranlarını düşürme hedefini gerçekleştirebilen 16 ülke arasında yer alan Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, bu oranı 2015'te yüzde 83,5 azaltmayı başardı.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de anne ölüm olguları 2005'te çeşitli araştırmalarla izlendi.

Anne ölüm olgularına ilişkin ilk güvenilir veriler, 2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışması ile elde edildi. Anne ölüm oranı 2005'te yüz binde 28,5, 2010'da yüz binde 16,4, 2015'te yüz binde 14,6 olarak gerçekleşti, geçen yıl ise yüz binde 13,6'ya geriledi.