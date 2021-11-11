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"Türkiye Belarus'a Seyahat Edenlerden Sorumlu Tutulamaz"

11.11.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VOA Türkçe'ye konuşan mülteci ve göç uzmanı Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türkiye'nin Belarus’a ellerinde vize ve pasaport belgeleriyle seyahat edenlerden sorumlu tutulamayacağı görüşünü dile getirirken, bu konuya Türkiye'yi karıştırma girişimlerini "kötü niyetli" olarak yorumluyor

Türkiye, Belarus'tan kaynaklı olarak Polonya’nın yaşadığı kaçak göçmen trafiğiyle ilgili sorumlu gösterilmeyi reddediyor ve Türk Hava Yolları’nın saygınlığını hedef alıcı bir yaklaşım sergilendiğini savunuyor. Prof. Dr. Murat Erdoğan da, Türkiye'nin Belarus’a ellerinde vize ve pasaport belgeleriyle seyahat edenlerden sorumlu tutulamayacağı görüşünde. Erdoğan, Türkiye'nin isterse zaten ev sahipliği yaptığı nüfusu tutmama yoluyla "Avrupa Birliği’ne mesaj verebileceğini" belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, öncesinde Türk Hava Yolları’nın (THY) da yazılı açıklamayla reddettiği göçmen trafiğine ilişkin uluslararası kamuoyundaki tartışmaya tepki gösterildi. Açıklamada, “Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir. Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir. Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, THY gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz” denildi.

Türkiye’nin yasadışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele için her fırsatta uluslararası topluma davette bulunduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin tüm taraflara çözüm konusunda desteğe her zaman hazır olduğunu yineledi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’yla dün akşam Belarus sınırındaki göçmen krizi hakkında telefon görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu’nun, bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY’ye karşı mesnetsiz iddialardan duyduğu üzüntüyü mevkidaşına bildirdiği açıklandı. Tüm iddiaları Türkiye’nin reddettiğini vurgulayan Çavuşoğlu’nun, “Bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de ayrıca muhatabına hatırlatmış, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya’dan teknik ekiplerin Türkiye’ye gelmesi teklifinde de bulunmuştur” bilgisi verildi.

“Mültecileri politik olarak araçsallaştırma hikayesi yaşanıyor”

Türk

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