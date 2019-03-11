Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Türkiye, Belçika'da mahkemenin PKK bağlantılı olduğu ileri sürülen özel ve tüzel kişiye yönelik "terör" soruşturması açılmasını engelleyen kararı nedeniyle Belçika'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Büyükelçi Michel Malherbe'ye karardan duyulan rahatsızlık bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, 8 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada Belçika İddianame Odası'nın kararının kabul edilemez olduğunu belirterek "Belçika Federal Savcılığı’nın PKK’nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır" ifadesini kullanmıştı. Aksoy, Ankara'nın karara Belçika Yüksek Mahkesi'nde itiraz edeceğini vurgulamıştı.

Brüksel'de mahkeme, PKK ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 36 özel ve tüzel kişinin, "terörle mücadele" kanunları çerçevesinde yargılanamayacağını karara bağlamıştı.

rtr,DW/GY,EC

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