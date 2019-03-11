Türkiye Belçika Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na Çağırdı

Türkiye, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe’yi Brüksel’deki bir mahkemenin PKK'nın faaliyetlerinin "terör suçu oluşturamayacağına" yönelik kararından dolayı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin Malherbe’ya karardan duyduğu “rahatsızlığı aktardığını” kaydetti.
Belçika’da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 30 kadar şüphelinin davasında temyiz mahkemesi Cuma günü PKK’nın terör eylemlerinden suçlu bulunması için yeterli delil olmadığına ve sanıkların terör suçlarıyla yargılanamayacağına hükmetmişti.
PKK Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) de terör örgütleri listesinde yer alıyor.
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