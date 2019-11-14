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Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Ağrı'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

Birlik Başkanı Fatma Şahin: - "Bir insanımızı diğerinden ayırt etmedik. Daha çok ihtiyacı olanlara daha fazla pozitif ayrımcılıkla 18 yıldır önemli çalışmalar yaptık"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir insanımızı diğerinden ayırt etmedik. Daha çok ihtiyacı olanlara daha fazla pozitif ayrımcılıkla 18 yıldır önemli çalışmalar yaptık." dedi.

TBB Encümen Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında, Ağrı'da gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Şahin, AK Parti iktidarı döneminde 18 yılda önemli çalışmalara imza atıldığını aktardı.

Geçen süreçte hiçbir zaman bölgesel ve etnik milliyetçilik yapılmadığını vurgulayan Şahin, "Nerede doğarsa doğsun, anası babası kim olursa olsun eşrefi mahlukat olarak doğan her insan birinci sınıf vatandaş olacak dedik. Bizim için çok önemliydi. Bir insanımızı diğerinden ayırt etmedik. Daha çok ihtiyacı olanlara daha fazla pozitif ayrımcılıkla 18 yıldır önemli çalışmalar yaptık." diye konuştu.

Şahin, Ağrı'nın önemli bir coğrafyada olduğunu ve bölgede dağcılık faaliyetlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Belediyeler Birliği olarak Ağrı'nın hizmetinde olduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kayseri'de Erciyes Dağı'na 2 milyon turist geliyor. Dağdan ekonomi nasıl çıkıyor işte resmi. Bursa'ya bakın, o yeşil Bursa nasıl bir turizm altyapısı oluşturdu, işte burada. Başarı hikayeleri ve örnekleri burada. Neden Erciyes'e 2 milyon turist geliyor da Ağrı Dağı'na neden gelmiyor? Kardeşim neyiniz eksik sizin? Bunu başaracağız, bunu birlikte başaracağız. Birinin rakımı 3 binlerde birinin rakımı 5 binlerde. Ağrı'nın rakımı çok daha yüksek. Bunu başaracağız. Önce kendimiz inanmamız lazım. Kendi gücümüze inanmamız lazım."

- "Çok güzel bir çalışma oldu"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da toplantının hem Ağrı hem de bölgedeki belediyeler açısından önemine değindi.

Yeni belediye yasasına nelerin eklenebileceğinin görüşüldüğü toplantının verimli geçtiğini dile getiren Sayan, "Esiklikler yerinde tespit edildi. Çok güzel bir çalışma oldu. Bir günlük bir çalışma da olsa verimli bir şekilde geçti. Bu çalışmaların Şahin'in önderliğinde Cumhurbaşkanımıza sunulacağını biliyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Ağrı Valisi Süleyman Elban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve bölgedeki bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının ardından Şahin, Ağrı Belediye Başkanı Sayan ve beraberindekilerle tekstil kentte üretim yapan fabrikalar ile Bilim Sanat Merkezinde kodlama eğitimi gören öğrencileri ziyaret etti.

Şahin, daha sonra makamında ziyaret ettiği Sayan'a, TBB tarafından kente gönderilen iş makinelerinin anahtarlarını teslim etti.

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