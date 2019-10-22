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Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "Bugün dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Şehir nasıl akıllı olur diye bakınca ortak sorunlarımız var. Çok hızlı çözmemiz gerekiyor. O yüzden önce kurumsal kapasitenizi, teknolojik altyapınızı buna uygun hale getirmeniz lazım"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bugün dünyada akıllı şehirlerin konuşulduğunu, Türkiye'de bu konuda kurumsal kapasitenin artırılması ve teknolojik altyapının uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehri imar ederken gönülleri de ihya etme görevlerinin olduğunu söyledi.

Artık şehir yarışlarından değil, şehirlerde iş birliği ve bölgesel kalkınmadan bahsettiklerini belirten Şahin, sürdürülebilir, ekonomik, insani ve çevresel kalkınmanın önemine değindi.

Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği olarak dünya neyi konuşuyorsa bunu konuşmamız ve aynı noktada çalışmamız gerekiyor. Bugün dünya akıllı şehirleri konuşuyor. Şehir nasıl akıllı olur diye bakınca ortak sorunlarımız var. Çok hızlı çözmemiz gerekiyor. O yüzden önce kurumsal kapasitenizi, teknolojik altyapınızı buna uygun hale getirmeniz lazım." diye konuştu.

- "Harekatlar sayesinde sınırlar daha güvenli"

Dünyanın sürdürülebilir kalkınma alanında güvenli şehirleri konuştuğunu anımsatan Şahin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırların çok daha güvenli olduğunu ifade etti.

Şahin, yasal altyapıyı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak "Hakkın, adaletin tesis edildiği, her şehrin hak ettiği mali desteği alacağı bir çalışmayı yapmamız lazım." dedi.

Beşeri sermayenin önemine de değinen Şahin, TBB Genel Sekreterliği alt kadrolarında yeniden yapılanmaya gidildiğini, proje hazırlama ekibinin güçlendirildiğini dile getirdi.

- "Kendi modelimizi oluşturup kendi çalışmalarımızı güçlendirmemiz lazım"

Dünyanın en büyük sorununun göç olduğuna işaret eden Fatma Şahin, "Bununla ilgili Gaziantep modeli oluşturduk. Ticaret odasında, sanayi odasında göç masası, büyükşehrin bünyesinde göçle ilgili müdürlük var. Bunu çözmemiz lazım. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmemiz lazım. Tek başına bakandan beklemeden, bunu Cumhurbaşkanımıza götürmeden kendimize düşeni yapmamız lazım. Kendi modelimizi oluşturup kendi çalışmalarımızı güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik öngören taslağın bir an önce TBMM'ye getirilmesini ve yeni yılda yeni yasayla yola devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Beledi Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı

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