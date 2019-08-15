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"Türkiye benim ikinci vatanım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 02:08 | Son Güncelleme

Rumen şarkıcı Otilia Bruma: - "Türk şarkı yazarları fazla duygusal. Aşk acısı fazla yaşıyorlar. Türk hayranlarıma buradan selamlar yolluyorum. Türkiye benim ikinci vatanım"

Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Türkiye'yi ve Bodrum'u çok sevdiğini belirterek, "Türkiye benim ikinci vatanım." dedi.

Bodrum'un Değirmenler mevkisindeki Rebis Bodrum Luxury Collection'da konser veren Otilia, yerli ve yabancı misafirlere keyifli bir gece yaşattı.

Otilia, Türkçe şarkı da seslendirdi.

Konakladığı otelde, AA muhabirine açıklama yapan Otilia, Türkiye'de en çok sevdiği şehirlerden birinin Bodrum olduğunu söyledi.

İlçeye iki konser vermek için geldiğini belirten Otilia, "Bodrum tatil için çok güzel bir yer. 2005'ten bu yana hem iş hem de tatil için geliyorum." diye konuştu.

Daha önce Serdar Ortaç ile düet çalışması yaptığını hatırlatan Otilia, Türkçe şarkı söylemekten çok hoşlandığını, bu konuda da ilerleyen süreçte projelerinin olduğunu anlattı.

Türkiye'de, İstanbul ve Pamukkale'yi de çok beğendiğini aktaran Otilia, "Türk şarkı yazarları fazla duygusal. Aşk acısı fazla yaşıyorlar. Türk hayranlarıma buradan selamlar yolluyorum. Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

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