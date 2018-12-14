Türkiye beyaza büründü! Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bilecik...

Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.

Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde de etkili olan kar yağışından dolayı tedbirler alındı.