Türkiye beyaza büründü! Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bilecik...

Öte yandan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı.
Ülke beyaza büründü
ANKARA
Başkent'de beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı.
ESKİŞEHİR
Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.
Eskişehir'de, kara yolları ekipleri çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışıyor.
Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde de etkili olan kar yağışından dolayı tedbirler alındı.
Bilecik'te özellikle Bozüyük ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle buzlanma riski olan yüksek kesimlerde ekipler önlem alıyor. Bölge genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayına ilişkin sürücülerin tedbirli olması istendi.
Eskişehir'de çocuklar polisle kartopu oynadı, bazı kişiler ise kar altında selfie çekti.
KÜTAHYA
Kütahya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sokağa çıkan bazı vatandaşlar, Kütahya'nın simgelerinden çinili vazo önünde selfie çekti. (AA / DHA)
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