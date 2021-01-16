Çok sayıda il beyaza büründü! İşte yurttan kar manzaraları

İstanbul'da başlayan kar yağışıyla Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi kentin batısındaki ilçeler kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Kentin batısındaki Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca gibi ilçeler kısa sürede beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar Sarıyer'de de çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar kar topu oynadı. TRAKYA BEYAZA BÜRÜNDÜ Tekirdağ kent merkezi ile Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmuyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının gece de devam etmesi bekleniyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı başladı. Yağış araçların üzerini kısa sürede beyaza bürüdü.

Vatandaşlar evlerinin önüne çıkarak cep telefonu kameralarıyla fotoğraf çekti. İstanbul'da kar yağışı başladı Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nde de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kıpısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yağış etkili oluyor. Karayolları ekipleri yollarda buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. SAKARYA Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Kentin en yüksek noktaları arasında bulunan Çam Dağı'nda kestane, çam ve gürgen ağaçları beyaza büründü. Zengin bitki çeşitliliğiyle, Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan "Doğa ve Kültür Yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.



İzmir'den fotoğraf çekmek için bölgeye gelen İsa Turhan, AA muhabirine, doğa fotoğrafçılığı ve drone çekimleriyle ilgilendiğini söyledi. Sonbaharda bir arkadaşının Çam Dağı'ndan yaptığı paylaşımları gördüğünü belirten Turhan, "İzmir'den atladım geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Hemen droneyi açarak manzaraya doğru uçurdum. Çok da keyif aldım." dedi.

Turhan, Çam Dağı'nın deniz seviyesine çok yakın olduğunu, kısa sürede ulaşılabildiğini dile getirerek, "Burada yaşayan insanlar çok şanslı. Denize çok yakın, bir yandan da kar manzarası var. Aynı anda 3-4 mevsimi bir arada yaşıyorlar." ifadelerini kullandı. Abdülkadir Payyu da hava çekimleriyle ilgilendiği için Çam Dağı'na geldiğini anlattı.

Bölgenin doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Payyu, "Daha önce İzmir'den, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız oldu. Genelde sonbahar ve yazın burada çekim yapmışlar. Biz de bu güzel kar manzarasını drone ile görüntüleyelim dedik." şeklinde konuştu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, drone ile havadan görüntülendi. Kentte 3 gün önce başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile yüksek kesimlerdeki Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere'de etkili oldu. BOLU Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Ekipler sürekli çalışarak yolun kapanmasına izin vermiyor." diye konuştu. Meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi. BURSA Bursa ve çevre illerde beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Bursa'da, karın yanı sıra sis de etkili oluyor. Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, tarihi binalar ve camilerde kartpostallık görüntüler oluştu. BALIKESİR Balıkesir'de öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor. Kent merkeziyle birlikte, Kepsut, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Manyas ve Kazdağları'nın Edremit, ve Havran bölgelerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir-Savaştepe kara yolunda kayan bir tır yolu kapattı. AFAD ekipleri tırın yoldan çıkarılması için çekici yönlendirdi. Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisi, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı mevkisi, Sındırgı'nın Yüreğil, Eğridere, Aktaş, Yaylabayır mahalleleri ile Dursunbey'in Hacılar ve İskan mahallelerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesini bağlayan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen ulaşım nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yola tedbirsiz çıkan bazı sürücülerde mahsur kalırken yardımlarına jandarma ve kara yolları ekipleri koşuyor. Kar küreme araçlarıyla çalışma yapan ekiplere kepçeler de destek veriyor. Öte yandan Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı. Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, ilçedeki lokantalardan topladığı ekmek ve kalan yemekleri sokak hayvanları için doğaya bıraktı.

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri her canlıya ihtiyaç olduğunda destek vermek için çalışan bir sivil toplum grubu olduklarını belirterek, "Bunu gönülden yapıyoruz, bugün kar yağıyor. Bu canlıların da ekmeğe, beslenmeye ihtiyacı var." dedi. BİLECİK Bilecik'te de kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçmesi ve yağışın devam etmesi yaşamı olumsuz etkiliyor. Hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığın artması nedeniyle Kapaklı köyünde bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı köylüler evlerinin önünü kapatan karları küreklerle temizlerken, bazıları da baca saçaklarındaki buzları kırdı. Kapaklı köyü muhtarı Şükrü Aydın, özlemle bekledikleri kara sonunda kavuştuklarını söyledi. Köyün bin 200 rakımda olduğunu ve her sene 1 metreyi geçen yağış olduğunu ifade eden Aydın, "Sonunda geldi ama geç kaldı. O işe bizim aklımız ermez. Rabb'im ne zaman derse o olur. Bizi karsız, yağmursuz yağışsız bırakmaz. Bundan bir ay önce gelip şimdi tekrar gelseydi çok iyi olurdu. Bir bardak suya muhtaç kardeşlerimiz var. Barajlarda sular kalmadı. Çok şükür köyümüz beyaza büründü." diye konuştu.

SİVAS Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan 1591 rakımlı Nuri Demirağ Havalimanı güzergahı ve çevresindeki köylerde kar yağışına yoğun sis eşlik etti. Kar ve sis nedeniyle hava alanına giden yolun 5 kilometrelik kısmında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Gün içerisinde hava alanından yapılan uçuşlarda ise herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi. Olumsuz hava koşulları hava alanı çevresindeki köylerde de etkili oldu. Kar ve yoğun sis, Aydoğmuş, Yazıbaşı, Akçahan, Başsöğüt, Şaban ve Karamehmet köyleri ile Sarıhasan mezrasında yaşamı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi bünyesindeki 61 personelin kapanan köy yollarını açma çalışmaları, ilçeler de dahil kent genelinde 32 greyder, 24 yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon ve 26 servis kamyonuyla devam ediyor. İZMİR İzmir'in yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Bornova, Buca, Narlıdere gibi merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde henüz tutmayan kar; Bergama, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa ilçelerinde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı. Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'in kuzeydoğu kesimlerinde akşam saatlerinden gece saat 03.00'e kadar orta kuvvette kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının ardından meydana gelebilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunması istendi. SİİRT Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kardan kapanan Pervari ilçesinde 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti. Siirt'te kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti: "Pervari ilçe kırsalında kar aralıklarla devam ediyor. Dün gece yağan kardan dolayı yüksek rakımlı Geçittepe ile 12 köy yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yollar temizlenerek köylerle bağlantı sağlandı."



Karla mücadele ekiplerinin tüm ilçelerde hazır bekletildiğini aktaran Canpolat, yollarda araçların mahsur kalmaması için ekiplerin gelen tüm ihbarları değerlendirdiğini bildirdi. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de yüksek rakımlı Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 2 gündür aralıklarla yağan kar sonucu kapanan 17 köy ve mezra yolunu açmak için İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 15 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor. ERZURUM Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Tarihi yapıların bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı ile Erzurum Kalesi bölgesinin yanı sıra parklarda güzel manzaralar oluştu. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü. TUNCELİ Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık ilçesinde araçlar, ağaçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.