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Türkiye Beyazay Derneği, Strazburg'da toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi çatısı altında düzenlenen panelde "Engelli Kadınların Toplum ve Siyasal Hayata Katılımları" ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneğinin 7. Yurt Dışı Kurullar Toplantısı, yarın Fransa'nın Strazburg kentinde yapılacak.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer, yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana engelliler için eğitim, istihdam, sağlık ve erişilebilirlik noktasında ulusal kampanyalar ile Avrupa Birliği'nin desteklediği projeleri hayata geçiren derneğin Strazburg'daki toplantısında yurt içi ve yurt dışı şube başkanlarının bir araya geleceğini belirtti.

7. Yurt Dışı Kurullar Toplantısı'nın yarın başlayacağını ve 4 Ekim'e kadar devam edeceğini bildiren Sümer, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi çatısı altında düzenleyeceğimiz panelde 'Engelli Kadınların Toplum ve Siyasal Hayata Katılımları' noktasında hangi çalışmalar yapılabileceğini tartışacağız. Mesela TÜİK'in verilerine göre engelli istihdamında her beş erkeğe karşın sadece bir engelli kadın işe yerleşebiliyor. Eğitimde de aynı sorunları yaşıyoruz. Eğitim almayan engelli kadın sayısı erkeklere oranla daha fazla maalesef. Şubelerimiz ile ortak bir çalışmayı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
engelli toplantı Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Nejla Sümer

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