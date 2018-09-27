Türkiye Beyazay Derneği yararına alışveriş festivali

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği yararına gerçekleştirilen alışveriş festivali başladı.

Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde bu yıl 8. kez gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivale 100 firma katılıyor.

Festivali organize eden Zeynep Turan, festivalin, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Türkiye Beyaz Derneği adına, eski milletvekili Lokman Ayva öncülüğünde yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Engelli çocuklara yönelik farklı projeler ürettiklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bu projeler kapsamında tekerlekli sandalye kampanyası yapıldı. Spor salonu, hidroterapi havuzu, müzik salonu, bilgisayar sınıfı açıldı. Mayıs ayındaki projemizde yetim evi açtık ve 5 kız çocuğumuzu buraya yerleştirdik. Bu projemizde de Başakşehir'de 5 erkek çocuğumuzu yerleştireceğimiz bir yetim evi açacağız. Sancaktepe ve Çekmeköy'de de 11 yetim evi açacağız. Hayrı ve sosyal sorumluluğu olan bir organizasyon. Bu konuda da birçok ünlümüz bize destek veriyor. Bugün başlayan etkinlikte 100 firmamız yer alıyor ve yüzde 40'a varan indirimle satış yapıyorlar. Geliri hayır işlerinde kullanılacak."

