Türkiye genelinde inşa edilecek binaların depreme karşı yapım esaslarını belirleyen "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin güncel kalması için çalışacak 23 akademisyenden oluşan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yönlendirme Komisyonu toplandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yönlendirme Komisyonu, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in başkanlığında ilk toplantısını AFAD merkez yerleşkesinde gerçekleştirdi.

Toplantı açılışında konuşan Taşdelen, AFAD'ın Türkiye'nin deprem zararlarını azaltma konusunda her çalışmayla ilgili kararlı olduğunu belirtti.

Akademik camiayla birliktelik içerisinde sorunlara bilimsel ve gerçekçi çözümler üretmeye devam edileceğini belirten Taşdelen, "Olası teknik sorunların çözümünde değerli komisyon üyelerimizle birlikte kısa ve uzun vadede bir arada çalışarak zorlukların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Yönlendirme Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Yakut ise uygulama sırasında çıkabilen sorunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri süratle tamamlamak istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: