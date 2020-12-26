HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye BioNTech-Pfizer ile anlaştı

Türkiye BioNTech-Pfizer ile anlaştı

26.12.2020 11:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye’nin 30 milyon doza kadar aşı temin edebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile, Türkiye'nin BioNTech-Pfizer ortaklığında üretilen aşı ile ilgili anlaşmayı imzaladığını açıkladı. Anlaşma uyarınca, Türkiye'ye yıl sonuna dek 550 bin doz aşı verileceğini bildiren Koca, 2021 yılının Mart ayına dek 4,5 milyon doz, daha sonra da varılacak mutabakata göre 30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edileceği bilgisini paylaştı:

Bakan Fahrettin Koca ayrıca, söz konusu anlaşmanın imzalanmasında, Almanya merkezli BioNTech firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emekleri olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini dile getirdi:

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, yurt dışından gelen tüm yolculara, son 72 saatte yapılmış PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testini ibraz etme zorunluluğu getirildiği bildirildi. "Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu" belirtilen açıklamada, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiği" vurgulandı.

Bakanlık açıklamasına göre, negatif PCR testini ibraz edemeyenler Türkiye'ye giden uçaklara alınmayacak. Sınır kapılarında söz konusu testi yanında bulundurmayanlar ise, ikamet edeceği adreste karantina altına alınacak. Uygulamanın ilk etapta 1 Mart 2021 tarihine dek yürürlükte olacağı bildirildi.

DHA,DW / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

'Sıkıştım' diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

Israrla söyledi, ceza kesildikten sonra koşarak gitti

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Ormanlık alanda fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Taksim Meydanı turistlere kaldı

Taksim Meydanı turistlere kaldı

12 yıldır sürdürüyor! İlginç hobi: Ölüm defteri

12 yıldır sürdürüyor! İlginç hobi: Ölüm defteri

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama: Görünmez oldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama: Görünmez oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.