"Türkiye bir daha IMF kapısına gitmeyecek"

KASTAMONU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Kastamonu'daki Grand Moni Düğün Salonu'nda, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde Kastamonu'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin birbirlerine benzemediğini anlatan Kurtulmuş, "CHP, HDP, İP ve SP. Bunlar 4 tane parti. Bunların 4 tane ortak cümlesi yok. Acaba bunlar herhangi bir konuda anlaşır mı? Birisi için Türkiye'nin geleceği başka bir şeydir, öteki için bambaşka bir şey. Yolda görseler birbirlerine zor selam verirler ancak ne hikmet ise seçimde bir iş birliği içindeler. Ortak bir cümleleri var. Tayyip Erdoğan ve Hükümet karşıtlığı. Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, bunu isterler." diye konuştu.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Eskiden 25 milyon dolar kredi almak için Türkiye'nin Maliye Bakanları IMF memurları önünde düğmesini ilikleyip, hazır olda beklediği resimleri dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi birileri Türkiye köşeye sıkışsın IMF'ye muhtaç olsun istiyorlar. Kusura bakmasın kimse Türkiye’yi S-400'lerle, IMF krizi ile köşeye sıkıştıramaz. Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye el açmayacak, ona muhtaç olmayacaktır Allah'ın izniyle." değerlendirmesini yaptı.