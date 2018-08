MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Türkiye'de yaşananların, bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1998 Asya kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ortada bir kriz yoktur. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır." dedi.

Türkiye'nin davasının bağımsızlık, payidarlık, ölüm pahasına bekasını muhafaza olduğunu belirten Bahçeli, "Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık. 'Vatan' dedik, 'millet' dedik, 'namus' dedik, can verdik, kan akıttık. Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil, şerefli ve fedakarlıklarla yazılan Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkibinde bulacaktır." diye konuştu.

"Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz mevzilerden taviz vermemizi dayatıp terörle mücadeleyi kösteklemek için uğraşıyorlar. İran'a uygulanan yaptırım rezaletine sessiz kalmamız şöyle dursun, ortak olmamızı bekliyorlar. Küresel kapitalist emperyalizmin dümen suyuna girip tarihimize ve coğrafyamıza soğuk ve mesafeli bakmamızı ima ve işaret ediyorlar. Türkiye'de keyiflerince at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuluyorlar. Türk lirasını eritip devletimizin saygınlığını, milletimizin kazanımlarını mahvetmenin amacındalar. Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler, bu savaşı muzaffer bitiremeyecekler. 1915'de Çanakkale'yi geçemediler, 2018'de de Ankara'yı geçemeyecekler."

Bahçeli, halen nöbet ve dolaşımda olan yedi düvele karşı bir olunması, uyanık ve şuurlu hareket edilmesi gerektiğine değinerek, "Biz Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Ve de 1944'den beri hegemonya kurmuş dolardan kat be kat büyüğüz, fersah fersah üstünüz. Dövizle önümüzün kesileceğini düşünmek sefil bir çılgınlıktır. Biz bir çılgın tanırız, o da destan destan büyüyen çılgın Türklerden başkası değildir." diye konuştu.

Bahçeli, döviz borcu olan, bu nedenle bilançoları bozulan reel sektör firmalarına can suyu verilmesi ve kur risklerinin en aza indirilmesinin ana beklentileri olduğunu belirterek, bu kapsamda bankaların ve BDDK'nin inisiyatif üstlenmesinin milli ve ahlaki bir davranış olduğunu kaydetti.

"Sabit kur uygulamasına geçilmesini, sermaye kontrolü yapılmasını, para kurulu önerilerini makul ve mantıklı bulmadığımızı bu aşamada dile getirmek isterim. Normal şartlarda, dalgalı kur rejimi geçerliyse spekülatif atak doğası gereği görülmeyecektir. Çünkü her döviz talebinde kur değişecek ve yeni bir denge noktasında sabitlenecektir. Bu dengelenme otomatik olarak temin edilecektir. Ancak şu günlerde Türk lirasına çok yoğun ve şiddetli bir operasyon mevcuttur, melanet provokasyon tedavüldedir. Bu itibarla dalgalı kur rejimi keskin iniş ve çıkışlar yaşamaktadır. Buna rağmen alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır. Buna inancımız tamdır. Türk Lirası kazanacak, kumdan kale olan dolar eninde sonunda kaybedecektir."

"Kur riskine hiçbir şirketimiz teslim edilmemelidir." diyen Bahçeli, sıkı para ve maliye politikası uygulanması, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınıp yaygınlaştırılması, bütçe disiplininden taviz verilmemesi, yüksek döviz talebinin söndürülmesi için arzın artırılması,

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu'nun gelişmeleri an be an takip ederek zorunlu müdahalelerde gecikmemesi, TL kullanımının teşvik edilmesi, döviz cinsinden kira, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin milli parayla yeniden yapılandırılması, enflasyon ve cari açıkla çok etkili mücadele edilmesi, muhtemel iflasların önüne geçilmesi, çok kararlı ve stratejik bir ekonomik vizyonun siyasi iradeyle temellendirilmesi, üreten ekonomi modelinin çok acil hayata geçirilmesi, stokçuluğun önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

- "Ekonomik seferberlik ilan edilmesini temenni ediyoruz"

Bahçeli, partisinin diğer önerilerine ilişkin de "Ekonomik seferberlik ilan edilmesini, makro ve mikro ekonomik dengeleri sağlamlaştırmak için yapısal sorunların süratle giderilmesini, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmak için yerli ve milli ürünlerin üretimine öncelik ve önem verilmesini, ekonomik eşitlik, özgürlük, adalet ve güvenlik konularında tesir düzeyi yüksek hamlelerin yapılmasını, adımların atılmasını bekliyor, tavsiye ve temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.