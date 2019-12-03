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Türkiye bir IŞİD şüphelisini daha Almanya'ya sınır dışı ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

Der Spiegel’in haberine göre Türkiye bu gece Alman vatandaşı IŞİD şüphelisi bir kadını dört çocuğuyla birlikte Almanya’ya sınır dışı ediyor.

Türkiye bir IŞİD şüphelisini daha Almanya'ya sınır dışı ediyor

Kadının havalimanında gözaltına alınması bekleniyor.Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Türkiye bu gece bir IŞİD şüphelisini dört çocuğuyla birlikte Almanya'ya sınır dışı ediyor. Alman yetkililerden edinilen bilgiye dayandırılan haberde, kadın ve çocukların Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Frankfurt'a gönderileceği belirtildi. Bu gece İstanbul'dan Frankfurt'a yerel saat ile saat 22.05'te bir THY uçağının iniş yapması bekleniyor.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaleti doğumlu olan Lorin S. adlı kadının 30 yaşında olduğu öğrenildi. Birkaç yıl önce Suriye'ye giderek bir IŞİD savaşçısıyla evlendiği belirtilen kadın bu süre içinde dört çocuk dünyaya getirdi. Nisan ayında ikiz çocuk doğuran kadının diğer çocukları ise iki ve üç yaşında. Kadının eşinin Suriye'de öldüğü belirtiliyor.

Havalimanında gözaltına alınacak

Lorin S. adlı kadın hakkında Almanya'da terör örgütüne üyelikten soruşturma başlatıldığını yazan Der Spiegel kadının hakkında yakalama kararı bulunduğu için Frankfurt Havalimanı'nda gözaltına alınacağını belirtti. Çocukların ise Alman çocuk esirgeme kurumu tarafından himaye altına alınacağı belirtiliyor. Habere göre Türkiye'de sorgulanan kadının verdiği ifadelerde IŞİD ile arasına mesafe koyduğu kaydedildi.

Türkiye, yabancı IŞİD şüphelilerini ülkelerine göndermeye 11 Kasım tarihinde başlamıştı. Türkiye kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 11 Kasım'da bir zanlıyı, 14 Kasım'da yedi kişilik bir aileyi ve 15 Kasım tarihinde de iki kadını Almanya'ya sınırdışı etti. 19 Kasım tarihinde de Hollanda'ya iki kadın sınır dışı edilmişti. IŞİD şüphelilerinin sınır dışı edildiği ülkeler arasında Danimarka ve ABD de bulunuyor.

DW, AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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