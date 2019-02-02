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"Türkiye bir kitapsa ön sözü Çanakkale olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Türkiye bir kitapsa ön sözü Çanakkale olur. Bürokrasi tecrübesi, siyasi tecrübesi ve genel hükumetin uyumuyla beraber farklı bir enerjiyi bu topraklarda, coğrafyada hayata geçirelim istiyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye bir kitapsa ön sözü Çanakkale olur. Bürokrasi tecrübesi, siyasi tecrübesi ve genel hükumetin uyumuyla beraber farklı bir enerjiyi bu topraklarda, coğrafyada hayata geçirelim istiyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale Ziraat Odası Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin kıymetli bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'de ekonominin büyümesi için ne kadar üretim imkanı varsa az çok hepsinin Çanakkale'de olduğuna dikkati çeken Turan, burada atılan adımların tarıma zarar vermeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Turan, 180 bin kişinin kentte tarımdan geçimini sağladığını aktararak, "Bu, toplam nüfusun 3'te 1'ine denk geliyor. O yüzden bu büyük orandaki yoğunluğa hizmet etmek, bizim en büyük gurur vesilemiz." diye konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi gibi uluslararası projelere de imza atıldığını anımsatan Turan, şunları kaydetti:

"İşin özeti Türkiye bir kitapsa ön sözü Çanakkale olur. Bürokrasi tecrübesi, siyasi tecrübesi ve genel hükumetin uyumuyla beraber farklı bir enerjiyi bu topraklarda, coğrafyada hayata geçirelim istiyoruz. Çünkü bizim derdimiz var. Bu ülkeye yan bakanlara karşı, ülkemize küresel operasyon yapmaya kalkanlara karşı milli duruşla tek bayrak, tek devlet, tek vatan demekten çok büyük şeref duyuyoruz. Bir derdimiz var, bin dermana değişmeyiz diyoruz. Çanakkale'ye hizmet etmekten onur duyuyoruz."

Konuşmaların ardından genel kurulda tek listeyle girilen seçimde, mevcut başkan İsmail Kaya yeniden seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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