"Türkiye bir tarım ülkesi olarak iddiasını sürdürüyor"

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olarak iddiasını sürdürdüğünü ve her geçen gün hedeflerini büyüttüğünü belirterek, "Tarım, ekolojinin, biyolojinin, iktisadın kesişim merkezidir ve bu merkez, başlı başına stratejik bir sektördür." dedi.

Anadolu insanının her daim yanında olacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Hükümet ve bakanlık olarak daima yanınızda, arkanızda, sağınızda, solunuzda olacağız. Bizim sözümüz, yalnızca buralarda kürsülerde olmaz. Bizim sözümüz, dilimizin değil, kalemimizin ucundadır. Ne gerekiyorsa, bize nerede ihtiyacınız varsa; gelir yetişiriz. Hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Kırsal alanlarda, gıda üretimini artıracağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse tarımın da o nispette öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yakın gelecekte hep beraber göreceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarım, eski değil, eskimez bir sektördür. Bilim gibidir tıpkı. Süreklidir, her gelen yeni bir şey ilave eder; taş üstüne bir taş koyar. Bilimin ve tarımın başı böylece yükselir. Fakat insanoğlu bu ikisinden hiç vazgeçmez, vazgeçemez. Çünkü bilgi aklını doyurur, tarım karnını...Tarım, bir tohum gibi genlerimizi taşıyor. Bugünümüzü yönetiyor, geleceğimize yön veriyor. Türkiye bir tarım ülkesi olarak iddiasını sürdürmektedir ve her geçen gün hedeflerini büyütmektedir. Tarım, ekonominin ve sanayinin ham maddesidir. Tarım ekolojinin, biyolojinin, iktisadın kesişim merkezidir ve bu merkez, başlı başına stratejik bir sektördür. Tarımımız, ticaret, sanayi, diplomasi, sağlık ve turizm sektörlerinin de lokomotifidir. Bu bakımdan tarıma dönük her yatırım, ülkenin bütün üretim ve ticaretine yapılan yatırım anlamına gelir. Sadece tarımsal üretim yetmez. Unutmayalım ki, 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Bu sebeple, bölgenin zenginliğinden ve refahından daha fazla pay almalıyız. Hep söylüyoruz Hollanda, 22 milyar dolarlık tarımsal hasıla, 98 milyar dolarlık da tarım ticaretiyle bu işi çok iyi beceriyor."