"Türkiye bir umudun bir cesaretin adıdır"

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin sadece bir ülke ismi olmadığını, bir umudun, bir insanlık davasının ve büyük bir cesaretin adı olduğunu söyledi.

Şentop, İzmir Ticaret Odasının bir otelde verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İftar öncesi katıldığı "Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye" isimli toplantıda Türkiye ve dünyayı değerlendirdiklerini anımsatan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının, bir büyük cesaretin adıdır. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.' ruhunun adıdır ve Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifemizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil bir mecburiyettir."

Türkiye'nin 19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, "Bu 100. yıl dönümü sadece anma değil onlardan geleceğe dönük olarak bir perspektif çıkartabilme, bir enerji toplama, yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Şentop, konuşmasının ardından göçmen dernekleriyle basına kapalı bir araya geldi.

